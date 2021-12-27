27 Aralık 2021, Pazartesi

KONYASPOR

Konyaspor Beşiktaş maçının ardından İlhan Palut: Konyaspor için fırsat sezonu

İlhan Palut: Konyaspor için fırsat sezonu
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Süper Lig'de ilk yarının son maçında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut maç sonunda konuştu. Palut, "Oyuncularım bunu 19. haftaya kadar taşıdılar. Bir bu kadar daha maç oynayacağız. Futbol dengelerin çabuk değiştiği bir oyun. Ciddiyetimizi korumalıyız. Bazen fırsat sezonları vardır. Ben bu sezonu Konyaspor için fırsat sezonu görüyorum." diye konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı son dakika golüyle deviren İttifak Holding Konyaspor ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Konyaspor'un başında en yüksek puan ortalamasını yakalayan teknik direktör olan Palut, "Tabii ki kişisel başarılar insanı mutlu ediyor. Benim de kariyerim açısından önemli bir istatistik ama daha önemlisi takımımın ligin ilk yarısını bitirdiği konum. İyi başladık, iyi devam etmemiz gerekiyor dedik. Yukarılarda olabiliyorsunuz ama bunu sürdürebilmeniz önemli. Oyuncularım bunu 19. haftaya kadar taşıdılar. Bir bu kadar daha maç oynayacağız. Futbol dengelerin çabuk değiştiği bir oyun. Ciddiyetimizi korumalıyız. Bazen fırsat sezonları vardır. Ben bu sezonu Konyaspor için fırsat sezonu görüyorum." diye konuştu.

Palut oyuncularla arasındaki etkileşimi anlatırken "Öncelikle başarı için şu gerekir: Bir şeyleri başardık demiyorum, başarma yolundayız. Güzel adımlar atıyoruz. Burada futbolcuların teknik ekibin inanç birliği inanç köprüsü çok önemli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onlardan ne istediğimi söylediğimde ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Bu şekilde şükürler olsun ki ilk yarıyı bu şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı.

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