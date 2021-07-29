Son dakika transfer haberi: Endri Çekiçi Konyaspor'da!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlıların resmi sitesinden yapılan duyuruda, Arnavut futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. | Son dakika spor haberleri
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarınıı sürdüren Konyaspor'dan transfer hamlesi geldi. Yeşil-beyazlılar, Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Endri Çekiçi,, Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulübümüz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Camgöz katıldı.
On numara, merkez orta saha ve sol kanatta forma giyen Endri Çekiçi geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 31 maçta 2 gol 2 asistle oynadı.
Profesyonel kariyerinde 179 müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 36 gol kaydeden Endri Çekiçi, İttifak Holding Konyaspor'umuzda 23 numaralı formayı giyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası