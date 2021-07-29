Son dakika transfer haberi: Endri Çekiçi Konyaspor'da!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlıların resmi sitesinden yapılan duyuruda, Arnavut futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. | Son dakika spor haberleri

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarınıı sürdüren Konyaspor'dan transfer hamlesi geldi. Yeşil-beyazlılar, Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Endri Çekiçi,, Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Kulübümüz Arnavutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulübümüz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Camgöz katıldı.

On numara, merkez orta saha ve sol kanatta forma giyen Endri Çekiçi geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 31 maçta 2 gol 2 asistle oynadı.

Profesyonel kariyerinde 179 müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 36 gol kaydeden Endri Çekiçi, İttifak Holding Konyaspor'umuzda 23 numaralı formayı giyecek.

DİĞER

KONYASPOR HABERLERİ