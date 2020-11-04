04 Kasım 2020, Çarşamba

KONYASPOR

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

İttifak Holding , 'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasman ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.



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