Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

İttifak Holding Konyaspor'umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun.

🤝 İttifak Holding Konyaspor'umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır.

Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/Dxuy7d92oZ