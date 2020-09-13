13 Eylül 2020, Pazar

KONYASPOR

Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi

Konyaspor'un yeni hocası belli oldu!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

'da 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

'umuz ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun.

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