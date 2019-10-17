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Ligde ilk 5 içinde olacağız
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Ligde üst üste 2 maçını kazanıp 12 puanla 4. sıraya yükselmeyi başaran Konyaspor, evinde Y.Malatya'yı da puansız gönderip ilk 5 hedefi yolunda ilerlemek istiyor. Konya, Yeni Malatya maçı öncesi iddialı. 2. Başkan Selçuk Aksoy, “Ligi ilk 5’te bitirecek bir gidişatımız var” yorumunu yaptı.
Ligde üst üste 2 maçını kazanıp 12 puanla 4. sıraya yükselmeyi başaran Konyaspor, evinde Y.Malatya'yı da puansız gönderip ilk 5 hedefi yolunda ilerlemek istiyor. İkinci Başkan Selçuk Aksoy, "Takımımızın gidişatı iyi görünüyor. Teknik direktörümüzün de bahsettiği gibi ilerleyen haftalarda bu daha da oturarak gidecek. Konyaspor olarak inşallah bu yıl ilk 5'in içinde olmayı hedefliyoruz. Bir aksilik olmazsa takımımızdaki bu uyumla beraber bu başarıyı elde etmeyi ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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