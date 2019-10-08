08 Ekim 2019, Salı

ATİKER KONYASPOR

'Kocaman' çıkış

'Kocaman' çıkış
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'yı 4-1'lik skorla geçen , 4 maçta 3 galibiyet aldı. "Sistemin oturması ligde 6-7. haftayı bulabilir" diyen , camiaya güven aşıladı.

Sezona kötü başlayan takımlardan , Teknik Direktör 'ın üstüne basa basa söylediği öngörüleriyle yükselişe geçti. Son 4 maçta 3 galibiyet alan ve puanını 12'ye yükselten Konyaspor'da hedef, üst sıralar. Yönetici Güven Öten, takımın gidişatının bu haftalardan sonra daha da iyi olacağını vurgulayarak, "Konyaspor olarak lige birkaç transferin dışında güzel bir kamp dönemi yaparak girdik. Fakat Aykut hocamız her zaman için sistemli bir hoca olduğu için bu sistemin oturmasının 6., 7. haftaları bulabileceğini söylemişti. Biz yönetim olarak gerçekten hocamıza anahtar teslim ettik. işini hocamıza devrettik. Sonunda da en üst noktalar neresi olursa oraları zorlayacağız" ifadeleriyle camia olarak Aykut Kocaman'a duyulan güvenin altını çizdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi
Sonuç daha da farklı olabilirdi "Sonuç daha da farklı olabilirdi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör