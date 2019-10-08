'Kocaman' çıkış

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçen Konyaspor, 4 maçta 3 galibiyet aldı. "Sistemin oturması ligde 6-7. haftayı bulabilir" diyen Aykut Kocaman, camiaya güven aşıladı.

Sezona kötü başlayan takımlardan Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın üstüne basa basa söylediği öngörüleriyle yükselişe geçti. Son 4 maçta 3 galibiyet alan ve puanını 12'ye yükselten Konyaspor'da hedef, üst sıralar. Yönetici Güven Öten, takımın gidişatının bu haftalardan sonra daha da iyi olacağını vurgulayarak, "Konyaspor olarak lige birkaç transferin dışında güzel bir kamp dönemi yaparak girdik. Fakat Aykut hocamız her zaman için sistemli bir hoca olduğu için bu sistemin oturmasının 6., 7. haftaları bulabileceğini söylemişti. Biz yönetim olarak gerçekten hocamıza anahtar teslim ettik. Futbol işini hocamıza devrettik. Sonunda da en üst noktalar neresi olursa oraları zorlayacağız" ifadeleriyle camia olarak Aykut Kocaman'a duyulan güvenin altını çizdi.