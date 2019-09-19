19 Eylül 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'lu Miya'dan Göztepe'ye gözdağı

Konyaspor'lu Miya'dan Göztepe'ye gözdağı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 19.09.2019

’da siftah yapan, ardından Horoz’u avlayan Konya’nın maestrosu , “Rakip ayırt etmiyoruz. karşısında da amacımız kazanmak” dedi

'un yeni transferi , takımın gol sorununa çare oldu. 21 yaşındaki Ugandalı maestro, milli aradan önce çıktığı 2. maçında 'da 2-2 sona eren mücadelede gol siftahı yaptı. Ardından ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen Denizli'ye attığı golle galibiyeti getirdi. Miya, 'yi de yenerek bu galibiyeti perçinlemek istediklerini söyledi. Genç orta saha, "Bu 3 puan takım adına çok önemliydi. Aynı performansı sürdürüp bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

GALATASARAY, GÖZTEPE FARK ETMEZ

Süper Lig'de henüz gol atamayan Göztepe karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarının altını çizen yetenekli maestro, "Rakibimizin durumunu kesinlikle göz önünde bulundurmuyoruz. Biliyoruz ki 'de oynanan her maç zorlu ve çetin geçiyor. Bu yüzden rakip Göztepe, G.Saray veya herhangi bir takım olsun aynı ciddiyetle hazırlanıp, aynı ciddiyetle maça çıkacağız. Maç, zor geçecek. Amacımız kazanmak" diye konuştu.

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