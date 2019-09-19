Konyaspor'lu Miya'dan Göztepe'ye gözdağı
Antalya’da siftah yapan, ardından Horoz’u avlayan Konya’nın maestrosu Farouk Miya, “Rakip ayırt etmiyoruz. Göztepe karşısında da amacımız kazanmak” dedi
Konyaspor'un yeni transferi Farouk Miya, takımın gol sorununa çare oldu. 21 yaşındaki Ugandalı maestro, milli aradan önce çıktığı 2. maçında Antalya'da 2-2 sona eren mücadelede gol siftahı yaptı. Ardından ilk 3 haftada kalesinde gol görmeyen Denizli'ye attığı golle galibiyeti getirdi. Miya, Göztepe'yi de yenerek bu galibiyeti perçinlemek istediklerini söyledi. Genç orta saha, "Bu 3 puan takım adına çok önemliydi. Aynı performansı sürdürüp bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.
GALATASARAY, GÖZTEPE FARK ETMEZ
Süper Lig'de henüz gol atamayan Göztepe karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarının altını çizen yetenekli maestro, "Rakibimizin durumunu kesinlikle göz önünde bulundurmuyoruz. Biliyoruz ki Süper Lig'de oynanan her maç zorlu ve çetin geçiyor. Bu yüzden rakip Göztepe, G.Saray veya herhangi bir takım olsun aynı ciddiyetle hazırlanıp, aynı ciddiyetle maça çıkacağız. Maç, zor geçecek. Amacımız kazanmak" diye konuştu.
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