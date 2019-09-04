04 Eylül 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Denizlispor mesaisi başladı

Konyaspor'da Denizlispor mesaisi başladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2019

ekiplerinden , 3 günlük iznin ardından Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

'in 4'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak , 3 günlük izin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 4 ile devam eden antrenman topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci ve Levan Shengelia ile tedavisine takımdan ayrı devam edilen Paolo Hurtado katılmadı. Yeni transferlerden Ozan Can Oruç ise yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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