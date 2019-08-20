21 Ağustos 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Farouk Miya Konyaspor'da

Farouk Miya Konyaspor'da
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 21.08.2019

takımlarından , Hırvatistan'ın HNK Gorica'dan Ugandalı milli futbolcu 'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, forvet arkası ve orta sahada oynayabilen Miya ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Miya için düzenlenen imza törenine, 21 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Miya, "Stadyuma ve tesislere hayran kaldım. Kulübe adım atar atmaz ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi anladım. Bugün burada 3 yıllık imza attım. Bu süre içinde 'a performansımla büyük katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçını izleme şansım oldu. Çok kaliteli ve çok güçlü bir takıma sahibiz. Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden gelen gayreti sahada sonuna kadar göstereceğime eminim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyaspor formasıyla sahada olacağım günü heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

, Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyecek.



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