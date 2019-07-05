05 Temmuz 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor sağlık kontrolünden geçti

Konyaspor sağlık kontrolünden geçti
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2019

'da teknik heyet ve futbolcular, sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti.

'da sezonu öncesinde futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolü, takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde tam kan alma ve EKG çekimleri yapılan futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolü akciğer filmi, ortopedi ve kardiyoloji muayeneleri olarak devam etti.

Ayrıca hastane müdürü Fulya Erdemil ve müdür yardımcısı Hasan Kişi, Konyasporlu futbolcularla toplu fotoğraf çektirdi.

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