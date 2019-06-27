27 Haziran 2019, Perşembe
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Konyaspor'a Bosnalı stoper
Giriş Tarihi: 27.06.2019
Konyaspor transferde Balkan futbolcuları mercek altına aldı.
Aykut Kocaman'ın raporuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların, Kazakistan ekibi Astana'dan Bosnalı stoper Marin Anicic'le el sıkıştığı öğrenildi. 5 yıldır oynadığı Astana'yla 31 Aralık'a kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki, 1.92 boyundaki Bosnalı stoper, devam eden sezonda oynadığı 26 maçta, 3 gol, 2 asist kaydetti. Anicic, 1 kez de Bosna Milli Takımı'nda ter döktü. Öte yandan; Konya'da Uğur Demirok ve Diagne'yle de yolların ayrılacağı belirtildi.
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