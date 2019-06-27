27 Haziran 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'a Bosnalı stoper

Konyaspor'a Bosnalı stoper
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 27.06.2019

 transferde Balkan futbolcuları mercek altına aldı.

'ın raporuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların, ekibi 'dan Bosnalı stoper Marin Anicic'le el sıkıştığı öğrenildi. 5 yıldır oynadığı Astana'yla 31 Aralık'a kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki, 1.92 boyundaki Bosnalı stoper, devam eden sezonda oynadığı 26 maçta, 3 gol, 2 asist kaydetti. Anicic, 1 kez de Bosna Milli Takımı'nda ter döktü. Öte yandan; Konya'da Uğur Demirok ve Diagne'yle de yolların ayrılacağı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Konyaspor'da kombine biletlere yoğun ilgi Konyaspor'da kombine biletlere yoğun ilgi
Konya servet dağıttı! Konya servet dağıttı!
Riad Bajic yeniden Atiker Konyaspor'da Riad Bajic yeniden Atiker Konyaspor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör