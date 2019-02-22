22 Şubat 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor 6 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor 6 eksikle çalıştı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

, bir günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına devam etti.

'in 23'üncü haftasında sahasında İstikbal Mobilya 'u konuk edecek , bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Antrenman 6'ya 3 topla oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Jens Jonsson, Fallou Diagne, Paolo Hurtado ile izinli olan Adis Jahovic katılmadı.

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