24 Ocak 2019, Perşembe
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Atiker Konyaspor 5 oyuncusundan yoksun çalıştı
Giriş Tarihi: 24.01.2019
Spor Toto Süper Lig’in 19'uncu haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 top kapma çalışması yapılan antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ile birlikte Mustapha Yatabare ve Moryke Fofana katılmadı.
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