24 Ocak 2019, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor 5 oyuncusundan yoksun çalıştı

Konyaspor 5 oyuncusundan yoksun çalıştı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2019

’in 19'uncu haftasında sahasında ’u konuk edecek olan , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 top kapma çalışması yapılan antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ile birlikte Mustapha Yatabare ve Moryke Fofana katılmadı.

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