16 Ocak 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Atiker Konyaspor taktik çalıştı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2019

, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

'in ikinci yarısına pazar günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maç ile başlayacak , bu maçın hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor.

Teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana takımdan ayrı çalışan Selim Ay, tedavisine devam edilen Paolo

Hurtado katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışması ile devam etti.

Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

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