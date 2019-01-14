14 Ocak 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Ferhat Öztorun: "Erzurumspor maçı bizim için önemli ve zor olacak"

Ferhat Öztorun: Erzurumspor maçı bizim için önemli ve zor olacak
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Atiker Konyasporlu , B.B. maçının kendileri için zor bir maç olacağını belirterek, "İkinci devreye en başlayıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. bir sonuçla dönmek ve ligde daha yukarılara tırmanmak hedefindeyiz" dedi.

ile oynadığı ve 1-0 kazandıkları üçüncü özel maç ile 'daki birinci etap kamp hazırlıklarını tamamladıklarını belirten , " bir kamp dönemi geçiriyoruz. Antrenmanlar açısından yorucu ve ağır bir tempoda gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Hazırlık maçları oynadık. Tabii ki bu maçlar ölçü değil. Haftaya sezonun ikinci yarısı başlayacak. En hazırlanmak için çalışıyoruz. İstanbulspor ile oynadığımız maçta Paolo Hurtado ufak bir sorun yaşadı. İnşallah önemli bir sorunu yoktur. Bu şanssızlık dışında iyi ve sorunsuz, faydalı bir kamp dönemi geçirdik. Şimdi her şey B.B. ile oynayacağımız maça odaklı olacak" diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan B.B. Erzurumspor mücadelesi hakkında da konuşan Ferhat, "Bizim için önemli ve zor bir maç olacak. En iyi şekilde başlayıp yine en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla dönmek ve ligde daha yukarılara tırmanmak hedefindeyiz" dedi.

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