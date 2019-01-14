Ferhat Öztorun: "Erzurumspor maçı bizim için önemli ve zor olacak"
Atiker Konyasporlu Ferhat Öztorun, B.B. Erzurumspor maçının kendileri için zor bir maç olacağını belirterek, "İkinci devreye en iyi şekilde başlayıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla dönmek ve ligde daha yukarılara tırmanmak hedefindeyiz" dedi.
İstanbulspor ile oynadığı ve 1-0 kazandıkları üçüncü özel maç ile Antalya'daki birinci etap kamp hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ferhat Öztorun, "Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Antrenmanlar açısından yorucu ve ağır bir tempoda gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Hazırlık maçları oynadık. Tabii ki bu maçlar ölçü değil. Haftaya sezonun ikinci yarısı başlayacak. En iyi şekilde hazırlanmak için çalışıyoruz. İstanbulspor ile oynadığımız maçta Paolo Hurtado ufak bir sorun yaşadı. İnşallah önemli bir sorunu yoktur. Bu şanssızlık dışında iyi ve sorunsuz, faydalı bir kamp dönemi geçirdik. Şimdi her şey B.B. Erzurumspor ile oynayacağımız maça odaklı olacak" diye konuştu.
Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan B.B. Erzurumspor mücadelesi hakkında da konuşan Ferhat, "Bizim için önemli ve zor bir maç olacak. En iyi şekilde başlayıp yine en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla dönmek ve ligde daha yukarılara tırmanmak hedefindeyiz" dedi.
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