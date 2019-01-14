14 Ocak 2019, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor'a Hurtado'dan kötü haber

Konyaspora Hurtadodan kötü haber
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Devre arası kampını 'da sürdüren takımlarından 'da Perulu futbolcu Paolo Hurtado'nun 7 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Hurtado'nun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucunda üst arka adale grubunda yoğun kanama tespit edilmiş olup 3. derece yırtık olarak değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ortalama 7 hafta içinde takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.

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