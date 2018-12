Aykut Kocaman: “Çok net bir penaltı atlanmış”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın tamamında bizim bu düşüncelerimiz ile başladığımız ve son derece iyi götürdüğümüz, öne geçme şansı yakaladığımız anlarla doluydu” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda konuk olduğu Akhisaspor ile golsüz berabere kalarak, sezonun ilk yarısını bir puanla kapattı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Devre arasına giderken yukarıdaki sıkışmadan faydalanmak istedik. Eğer kazanmayı başarabilsek ikinci ile aramızdaki puan farkı 1 maçın bile altına düşecekti. Temel amacımız kazanmayı arzulamaktı. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Diğer taraftan rakip için de bir şeyler söylemek gerekiyor. Özellikle Avrupa Ligi için biz de aynı tecrübeyi Konyaspor'da yaşadık, o tecrübe ve birikime sahip olmadığınız zaman yıpratıcı oluyor. Akhisar'da bu sene onun biraz sorunlarını yaşıyor. Devrenin son maçına girerken düşme korkusunu yaşayan takımlardan bir tanesiydi. Maçın tamamında bizim bu düşüncelerimiz ile başladığımız ve son derece iyi götürdüğümüz, öne geçme şansı yakaladığımız anlarla doluydu. Oyunun kontrolünü kısmen elimizde tutarak götürdük. Her zaman olduğu gibi ihtiyaç sonucu her zaman belirler. Daha fazla ciddi anlamda ihtiyaç sahibi olan son 15-20 dakika Akhisar takımı bizim sahaya doğru daha fazla gelmeye başladı. Maçın son dakikalarında panik hallerimiz elimizdeki 1 puanın da gitmesine neden oluyordu" dedi.



"Çok net bir penaltı atlanmış"

Maçın son anlarında bir penaltılarının verilmediğini vurgulayan Kocaman, "İki tarafın da itiraz edeceği pozisyonlar oldu ancak maçın son saniyesinde özellikle biraz da maç psikolojisiyle sanırım hakem ve VAR heyeti çok net bir penaltı atlamış. Bizim maç içerisinde göremememiz, onların ekran karşısında görememelerine engel değil. Çok net bir şekilde Yatabare'nin önünden Lopes topu eliyle beraber temizlemiş. İyi veya kötü oynarken maçın içinde olan şeyler bunlar. Hakemlerin temel görevlerinden bir tanesi, hele bu VAR sistemiyle beraber doğruyu tespit konusunda biraz daha kuvvetli kararlar verirlerse daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.