    24 Ekim 2018, Çarşamba

    ATİKER KONYASPOR

    Konyaspor'da Başakşehir hazırlıkları başladı

    Konyasporda Başakşehir hazırlıkları başladı
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    , maçının hazırlıklarına başladı.

    'in 10'uncu haftasında sahasında 'i ağırlayacak olan , bir günlük iznin ardından bu akşam yapılan antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ve koşu çalışması ile devam eden antrenman, Rıza Çalımbay'ın da forma giydiği turnuva maçları ile sona erdi. Sakatlıkları bulunan ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

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