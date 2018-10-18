    18 Ekim 2018, Perşembe

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor Rize’ye bilendi

    Atiker Konyaspor Rize’ye bilendi
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Yeşil-beyazlıların tecrübeli stoperi , “ maçı bizim için çok önemli. Deplasmandan galibiyetle dönmek için çalışmalarımızı yaptık” dedi

    Süepr Lig'de 2 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor, spor deplasmanında 3 puan hedefliyor. Yeşil-beyazlıların tecrübeli stoperi , milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, Rize'ye gözdağı verdi. 30 yaşındaki futbolcu, "Oynadığımız futbolun karşılığını puan olarak alamadığımızı düşünüyorum. Daha üst seviyelerde olabilirdik ama ufak tefek şanssızlıklar yaşadık. Bu bir bahane değil. Bu haftaki deplasman maçı bizim için çok önemli. Rize karşılaşmasından 3 puanla dönmek istiyoruz. İç saha maçlarımızı hep zorlu ve büyük rakiplerle oynadık. Puan açısından bence bunun da biraz dezavantajını yaşadık. Bu hafta önemli bir deplasman. Galibiyetle dönmek için çalışmalarımızı yaptık. İnşallah sahadan 3 puanı alıp ayrılan taraf biz oluruz" diye konuştu.

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