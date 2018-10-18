Atiker Konyaspor Rize’ye bilendi

Yeşil-beyazlıların tecrübeli stoperi Uğur Demirok, “Rize maçı bizim için çok önemli. Deplasmandan galibiyetle dönmek için çalışmalarımızı yaptık” dedi

Süepr Lig'de 2 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor, Rizespor deplasmanında 3 puan hedefliyor. Yeşil-beyazlıların tecrübeli stoperi Uğur Demirok, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, Rize'ye gözdağı verdi. 30 yaşındaki futbolcu, "Oynadığımız futbolun karşılığını puan olarak alamadığımızı düşünüyorum. Daha üst seviyelerde olabilirdik ama ufak tefek şanssızlıklar yaşadık. Bu bir bahane değil. Bu haftaki deplasman maçı bizim için çok önemli. Rize karşılaşmasından 3 puanla dönmek istiyoruz. İç saha maçlarımızı hep zorlu ve büyük rakiplerle oynadık. Puan açısından bence bunun da biraz dezavantajını yaşadık. Bu hafta önemli bir deplasman. Galibiyetle dönmek için çalışmalarımızı yaptık. İnşallah sahadan 3 puanı alıp ayrılan taraf biz oluruz" diye konuştu.