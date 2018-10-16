    16 Ekim 2018, Salı

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Konyasporda Rizespor maçı hazırlıkları
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    , 'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

    Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından turnuva maçlarıyla sona erdi.

    Turnuvanın galibi Uğur Demirok'un kaptanlığını yaptığı mor takım oldu.

    Öte yandan dün gece apandisit ameliyatı geçiren ve milli takımlarda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı.

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