    16 Ekim 2018, Salı

    ATİKER KONYASPOR

    Ali Turan ameliyat oldu

    Ali Turan ameliyat oldu
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    ’un kaptanı , apandisit ameliyatı oldu.

    Akşam saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle Medicana Konya Hastanesi'ne giden kaptan , apandisit teşhisi konulmasının ardından ameliyata alındı. Ali Turan'ın ameliyatının iyi geçtiği öğrenildi. Ameliyat sonrası Ali Turan'ı, İkinci Başkanı , Asbaşkan Osman Koçak, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular Selim Ay, Volkan Fındıklı, kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü ve kulüp menajeri Seçkin Özdil ziyaret etti.
    Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular kaptan Ali Turan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir an önce iyileşmesini ve antrenmanlara katılmasını ümit ettiklerini ilettiler.

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