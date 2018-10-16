Ali Turan ameliyat oldu
Atiker Konyaspor’un kaptanı Ali Turan, apandisit ameliyatı oldu.
Akşam saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle Medicana Konya Hastanesi'ne giden kaptan Ali Turan, apandisit teşhisi konulmasının ardından ameliyata alındı. Ali Turan'ın ameliyatının iyi geçtiği öğrenildi. Ameliyat sonrası Ali Turan'ı, Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Asbaşkan Osman Koçak, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular Selim Ay, Volkan Fındıklı, kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü ve kulüp menajeri Seçkin Özdil ziyaret etti.
Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular kaptan Ali Turan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir an önce iyileşmesini ve antrenmanlara katılmasını ümit ettiklerini ilettiler.
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