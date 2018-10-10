    10 Ekim 2018, Çarşamba

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor, Osmanlıspor hazırlık maçını iptal ettiklerini duyurdu

    Konyaspor, Osmanlıspor hazırlık maçını iptal etti
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Atiker ​Konyaspor, cumartesi günü ile oynayacağı hazırlık maçını iptal ettiklerini açıkladı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız hazırlık maçı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.

    Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 'in twitter hesabından 'un sezon başında İspanyol dizisi La casa de papel formatında forma tanıtımını eleştirmesinin ardından alınması dikkat çekti.

    'e verilen milli maç arasında ile cumartesi günü hazırlık maçı yapmayı planlayan Atiker Konyaspor, bu maçı iptal ettiklerini açıkladı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız hazırlık maçı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.

    Atiker Konyaspor'un aldığı kararın, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in twitter hesabından "Konyaspor'un forma tanıtımını, Netflix formatında bir video kliple yapmasını anlamak mümkün değil. Netflix ideolojik bir projedir. Netflix dizisindeki la casa de papel karakterleri ve devrimci çav bella marşıyla klip yapmak kimin aklına geldiyse, Konyalılar hesabını sormalı" twitinin ardından maçı iptal ettiklerini açıklaması dikkat çekti.

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