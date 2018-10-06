06 Ekim 2018, Cumartesi
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Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma harekeleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile tamamlandı. Kaptan Ali Turan ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır
Giriş Tarihi: 06.10.2018
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma harekeleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile tamamlandı. Kaptan Ali Turan ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kampa giren yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.
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