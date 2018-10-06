    06 Ekim 2018, Cumartesi

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır

    A. Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    , maçının hazırlıklarını tamamladı.

    'in 8'inci haftasında yarın sahasında 'ı konuk edecek olan , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma harekeleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile tamamlandı. Kaptan ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
    Kampa giren yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
    Beşiktaş deplasmanda galibiyet peşinde Beşiktaş deplasmanda galibiyet peşinde
    Kariustan Musleraya büyük fark! Karius'tan Muslera'ya büyük fark!
    Rıza Çalımbaydan Beşiktaşa gözdağı! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a gözdağı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör