03 Ekim 2018, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Rıza Çalımbay: “Beşiktaş'ı yenmek her şeyi yapacağız”

Rıza Çalımbay: “Beşiktaşı yenmek her şeyi yapacağız”
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2018

, maçını kazanmak adına her şeyi yapacaklarını söyledi.

'in 8. haftasında iç sahada oynayacakları maçının hazırlıklarını sürdüren 'da, Teknik Direktör açıklamalarda bulundu. Takımın oyunundan ve gidişattan memnun olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim futbol felsefemde içeride de dışarıda da galibiyet için oynatan birisiyim. Beşiktaş maçında da galip gelmek için oynayacağız. Bu arada Beşiktaş takımı bizim maç öncesi arada maç oynayacak. Maçtan sonra direkt buraya gelecekler. Onlar için de bizim için de çok önemli bir karşılaşma olacak. Hele bizim mutlaka iyi bir şekilde bu maçı bitirmemiz gerekiyor. Bu arada Beşiktaş takımına Avrupa Ligi'nde oynayacağı Malmö maçında başarılar diliyoruz. İnşallah iyi bir şekilde dönerler. Biz de burada bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Şu an yaşadığımız tek şanssızlık yediğimiz goller. Onun dışında bir sorunumuz yok" dedi.

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