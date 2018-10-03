Rıza Çalımbay: “Beşiktaşı yenmek her şeyi yapacağız”

Rıza Çalımbay: “Beşiktaş'ı yenmek her şeyi yapacağız”
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçını kazanmak adına her şeyi yapacaklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında iç sahada oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Takımın oyunundan ve gidişattan memnun olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim futbol felsefemde içeride de dışarıda da galibiyet için oynatan birisiyim. Beşiktaş maçında da galip gelmek için oynayacağız. Bu arada Beşiktaş takımı bizim maç öncesi arada maç oynayacak. Maçtan sonra direkt buraya gelecekler. Onlar için de bizim için de çok önemli bir karşılaşma olacak. Hele bizim mutlaka iyi bir şekilde bu maçı bitirmemiz gerekiyor. Bu arada Beşiktaş takımına Avrupa Ligi'nde oynayacağı Malmö maçında başarılar diliyoruz. İnşallah iyi bir şekilde dönerler. Biz de burada bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Şu an yaşadığımız tek şanssızlık yediğimiz goller. Onun dışında bir sorunumuz yok" dedi.
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