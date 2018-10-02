    02 Ekim 2018, Salı

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

    A. Konyasporda Beşiktaş mesaisi başladı
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    , maçının hazırlıklarına başladı.

    'in 8'inci haftasında sahasında 'ı ağırlayacak olan , bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 5'e 2 ve tempolu koşu çalışmasının ardından yapılan turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı.

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