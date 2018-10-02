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Atiker Konyaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 02.10.2018
Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 5'e 2 ve tempolu koşu çalışmasının ardından yapılan turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı.
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