    28 Eylül 2018, Cuma

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor, Göztepe maçına hazır

    Atiker Konyaspor, Göztepe maçına hazır
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Atiker Konyaspor, 'in 7'nci haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını akşam idmanıyla tamamladı.

    Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta 5'e 2 oynayan ve top kontrolüne dayalı pas çalışması yapan oyuncular, taktik çalışmanın ardından savunma-hücum organizasyonları ile antrenmanı tamamladı.
    Yeşil beyazlılar yarın maçın oynanacağı 'e hareket edecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
    Jahovic, PFDKye sevk edildi Jahovic, PFDK'ye sevk edildi
    A. Konyasporda Göztepe hazırlıkları A. Konyaspor'da Göztepe hazırlıkları
    Kulüplerden 2024 Avrupa Şampiyonası paylaşımı Kulüplerden 2024 Avrupa Şampiyonası paylaşımı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör