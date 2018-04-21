21 Nisan 2018, Cumartesi
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Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Atiker Konyaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana dünkü antrenmanda sakatlanan ve yapılan kontrollerinin ardından Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Ömer Ali Şahiner katılmadı. Isınma ve 8'e 2 ile başlayan antrenman el topu ve reaksiyon-sürat çalışması ile devam etti. Antrenman duran top çalışması ile sona erdi.
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