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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    ATİKER KONYASPOR

    Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

    Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Atiker Konyaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana dünkü antrenmanda sakatlanan ve yapılan kontrollerinin ardından Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Ömer Ali Şahiner katılmadı. Isınma ve 8'e 2 ile başlayan antrenman el topu ve reaksiyon-sürat çalışması ile devam etti. Antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

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