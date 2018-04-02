Etooyu çıldırtan 1 Nisan şakası

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Eto'o'yu çıldırtan 1 Nisan şakası
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun ülkesinde 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğine ilişkin haber, 1 Nisan şakası çıktı.
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