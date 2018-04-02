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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    ATİKER KONYASPOR

    Eto'o'yu çıldırtan 1 Nisan şakası

    Etooyu çıldırtan 1 Nisan şakası
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun ülkesinde 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğine ilişkin haber, 1 Nisan şakası çıktı.

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