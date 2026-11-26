Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti 90+3. dakikada Noah Saviolo getirirken Muhammed Salah da gol katkısını sürdürdü. Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 9'a yükseltti.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk oldu. Stadion Balgarska Armia'da oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, Sidny Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Trabzonspor, aradığı beraberlik golünü 69. dakikada Muhammed Salah ile buldu. Ataklarını yoğunlaştıran bordo-mavililer aradığı golü 90+3. dakikada Noah Saviolo ile buldu.

MUHAMMED SALAH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, CSKA Sofya karşısında attığı golle takımına önemli bir katkı daha sağladı. Tecrübeli futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.

TRABZONSPOR 9 PUANLA 8. SIRADA

Bu galibiyetle Avrupa'daki dördüncü maçını tamamlayan bordo-mavililer, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda 9 puana yükseldi. Trabzonspor, haftayı 8. sırada tamamladı.

CSKA Sofya ise aldığı mağlubiyetle birlikte 1 puanda kaldı. Bulgaristan ekibi, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32. sırada yer aldı.

KONFERANS LİGİ'NDE SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Çekya temsilcisi FK Jablonec'i konuk edecek. CSKA Sofya ise KuPS Kuopio deplasmanında puan arayacak.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle CSKA Sofia, temsilcimiz Trabzonspor karşısında öne geçti. https://t.co/GmKzvkXEBA — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

⚽🎯 Muhammed Salahh! Fırsatı buldu, golünü attı! Temsilcimiz Trabzonspor, Sofya'da beraberliği yakaladı! https://t.co/NN9yQDPLug — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

⚽🔥 NOAH SAVIOLOOO! Geri dönüşü tamamladı!! Temsilcimiz Trabzonspor 90+3'te öne geçti! https://t.co/9vriy3OXdJ — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Lapoukhov yatarak topu kontrol etti.

21. dakikada Martino'nun pasıyla soldan ceza alanına giren uygun durumdaki Sensi'nin sert şutunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

25. dakikada Bouchouari'nin pasında yakın mesafede bir anda Onuachu, kaleci Lapoukhov ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda, Lapoukhov tehlikeyi önledi.

30. dakikada Godoy'un sol taraftan pasında Zwarts'ın bekletmeden şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.

32. dakikada Sensi'nin ceza alanı sol tarafından şutunda kaleci Onana'nın çeldiği top Cabral'ın ters vuruşuyla filelere gitti: 1-0

45+1. dakikada Sensi'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı CSKA Sofya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50. dakikada Gbamin'in pasında, Godoy'un ceza alanından şutunda, direğe çarpan top auta çıktı.

51. dakikada Martino'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

56. dakikada Ebong'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Godoy'un şutunda, kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

63. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafede uygun durumda Onuachu, kötü bir kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.

69. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Mendy'nin uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ilerleyen Salah, kaleci Lapoukhov'un sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

85. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Mustafa Eskihellaç, ceza alanına girerek kaleci Lapoukhov ile karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı daraltan Lapoukhov yatarak tehlikeyi önledi.

90+1. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada Salah'ın sağdan ortasında, savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Saviolo, yerden bir vuruşla topu kaleci Lapoukhov'un sağından filelere gönderdi: 1-2

Trabzonspor, ikinci yarıda bulunduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.



MAÇIN KÜNYESİ

Stat: Bulgarska Armiya

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Hicham Zakrani (Fransa)

CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou (Dk. 89 Ivanov), Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Ebong (Dk. 78 Eto'o), Jordao, Sensi (Dk. 90+4 Solet), Zwarts (Dk. 78 Pittas), Godoy

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Cabral, Melih Kabasakal (Dk. 70 Fabinho), Mendy (Dk. 70 Ozan Tufan), Bouchouari (Dk. 70 Mustafa Eskihellaç), Salah, Saviolo (Dk. 90+5 Samet Akaydin), Onuachu

Goller: Dk. 32 Cabral (kendi kalesine) (CSKA Sofya), Dk. 69 Salah, Dk. 90+3 Saviolo (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ouorou, Dk. 51 Jordao, Dk. 59 Sensi (CSKA Sofya), Dk. 39 Saviolo, Dk. 82 Fabinho (Trabzonspor)