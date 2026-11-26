Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya'ya konuk oluyor. Freiburg yenilgisini telafi etmek ve Avrupa'da yeniden çıkışa geçmek isteyen bordo-mavililer, Bulgaristan deplasmanında 3 puan hedefliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya deplasmanında galibiyet arıyor. Bordo-mavililer, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



CSKA SOFYA-TRABZONSPOR İLK 11'LER



CSKA Sofya: Lapoukhov, Ouorou, Dinis Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Bruno Jordão, Ebong, Sensi, Godoy, Zwarts.



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Mendy, Bouchouari, Salah, Saviolo, Onuachu.



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MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Mücadele, Beşiktaş maçı geç bittiği için TRT Spor Yıldız'dan yayımlanıyor. Beşiktaş maçı bittikten sonra TRT 1 ve tabii platformundan naklen yayımlanacak.



MAÇIN HAKEMİ KİM?



Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalıyor. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapıyor.



MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU



UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, ikinci karşılaşmasında sahasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden, ardından Almanya temsilcisi Freiburg'a evinde 1-0 yenilen bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada yer alıyor.

CSKA Sofya ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan elde ederek 28. sırada bulunuyor.



TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da oynama izni olan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmada forma giyemeyecek, Stefan Savic'in de dinlendirilmesi bekleniyor.



TARAFTARLAR TRİBÜNDE YER ALAMAYACAK

Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.