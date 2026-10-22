Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında KuPS Kuopio’yu mağlup eden bordo-mavililer, Papara Park’ta kazanarak Avrupa’da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Trabzonspor - Hearts maçı saat 19.45’te TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Hearts maçı canlı izlemek için tıklayınız...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Hearts'ı konuk edecek. Bordo-mavili takım, Avrupa'daki ilk maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Trabzonspor, Hearts karşısında da kazanarak puanını yükseltmek istiyor. Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? TRT 1 canlı yayın bilgileri, maç saati ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının ayrıntıları...

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN?

22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak mücadele, Papara Park'ta gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 HD canlı izle: https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden veya TRT 1'in resmî canlı yayın ekranından takip edebilecek.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA İKİNCİ GALİBİYETİNİ İSTİYOR

UEFA Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan Trabzonspor, Hearts karşısında da üç puan hedefliyor. Bordo-mavililer, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa'daki başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor.

İskoç temsilcisi Hearts ise Trabzonspor deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşmanın sonucu, lig aşamasındaki puan tablosu açısından önem taşıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da maç öncesinde Batagov, Paul Onuachu ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Karşılaşma öncesinde açıklanacak kadro ve son durum bilgileriyle oyuncuların forma giyip giyemeyeceği netleşecek.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Hearts arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesini Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI CANLI İZLEME EKRANI (TIKLA)