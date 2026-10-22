Ajax ile Atalanta, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Amsterdam'da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, Ajax-Atalanta maçı ne zaman ve hangi kanalda? Karşılaşma saat kaçta başlayacak, takımlarda hangi oyuncular eksik? İşte merak edilenler...

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Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Ajax ve Atalanta, UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İlk hafta farklı sonuçlar alan iki takımın mücadelesinde hem puan mücadelesi hem de kadrolardaki eksikler dikkat çekiyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta deplasmanda galibiyet ararken Míchel Sánchez'in Ajax'ı taraftarı önünde Avrupa'daki ilk puanlarını almak istiyor. Peki, Ajax-Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta ve muhtemel 11'ler nasıl?

AJAX - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Ajax-Atalanta karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Ajax'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da gerçekleştirilecek.

AJAX - ATALANTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ajax-Atalanta maçının Türkiye'deki canlı yayın adresi, güncel yayın listelerinde tabii Spor 6 olarak belirtiliyor.

MAURIZIO SARRI'DEN AJAX MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 21 Ekim'de Sky Sport'a yaptığı değerlendirmede Ajax'ın teknik kapasitesine ve maçın oynanacağı atmosferin önemine dikkat çekti.

İtalyan çalıştırıcı, savunmadaki eksiklerin kendilerini zorladığını ifade etti. Isak Hien, Sead Kolasinac, Odilon Kossounou ve Giorgio Scalvini'nin yokluğunun alternatiflerini azalttığını belirten Sarri, Davide Zappacosta'yı stoper olarak değerlendirme ihtimalinden de söz etti.

Atalanta'da Giacomo Raspadori'nin kas problemi ve Franck Kessié'nin baldır sakatlığı da kadro planlamasını etkileyen konular arasında bulunuyor.

AJAX'TA GRONINGEN GALİBİYETİNİN MORALİ

Ajax, Atalanta karşılaşmasına Hollanda ligindeki Groningen galibiyetinin ardından çıkacak. Amsterdam ekibi, deplasmandaki 5-2'lik sonuçla hücumdaki etkinliğini gösterdi.

Ajax kalecisi Marc-André ter Stegen de maç öncesi basın toplantısında Hajduk Split karşılaşmasındaki performansın ardından Groningen maçında daha olumlu bir görüntü verdiklerini vurguladı.

Hollanda temsilcisinde Blind ve Berghuis'in yeniden antrenmanlara katılması önemli bir gelişme olurken iki futbolcu da Atalanta karşısında forma giyemeyecek.

AJAX - ATALANTA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Ter Stegen, Kehrer, Bouwman, Baas, Wijndal, Amrabat, Klaassen, Brandt, Gloukh, Tsygankov, Arokodare.

Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Kristensen, Obrić, Bernasconi, Éderson, Pasalic, Elmas, De Ketelaere, Zalewski, Scamacca.

Muhtemel 11'ler maç önü basın tahminlerine dayanmaktadır. Sakatlık durumları ve teknik direktör tercihleri nedeniyle kadrolarda değişiklik olabilir.

AJAX - ATALANTA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan António Nobre düdük çalacak.

Yardımcı hakemler: Nélson Pereira ve Francisco Pereira

Dördüncü hakem: David Rafael Oliveira da Silva

VAR: Juan Martínez Munuera

AVAR: Ana Cláudia Silva Ribeiro

AJAX VE ATALANTA'NIN AVRUPA'DAKİ SONRAKİ MAÇLARI

UEFA Konferans Ligi'nde altı karşılaşmadan oluşan lig aşamasında iki ekibi de farklı rakipler bekliyor. Ajax, 5 Kasım'da Midtjylland deplasmanına çıkacak. Atalanta ise aynı tarihte Kairat Almaty'yi kendi sahasında ağırlayacak.

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