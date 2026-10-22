Avrupa kupalarında 158 karşılaşmayı geride bırakan Trabzonspor, Hearts mücadelesiyle 159. kez sahne alacak. Bordo-mavililerin UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. sınavı öncesinde maç saati, yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve Avrupa istatistikleri merak ediliyor.

Trabzonspor-Hearts maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ikinci hafta maçında İskoçya ekibi Hearts'ı ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak. İlk hafta KuPS Kuopio deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönen Karadeniz temsilcisi, Hearts karşısında da kazanmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Hearts maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi bilgiler ve muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci hafta mücadelesi, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ta yapılacak karşılaşmanın başlama saati 19.45 olarak açıklandı. Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak.

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor-Hearts maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

TRABZONSPOR-HEARTS MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savić, Sidny Lopes Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Franculino Dju.

Hearts: Beau Reus, Christian Borchgrevink, Malachi Fagan-Walcott, Jamie McCart, Harry Milne, Oisin McEntee, Laurent Mendy, Calvin Miller, Cláudio Braga, Josh McPake, James Wilson.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 159. MAÇINA ÇIKACAK

Bordo-mavili ekip, Hearts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 159. mücadelesine çıkacak. Daha önce oynadığı 158 maçta 57 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet alan Trabzonspor, rakip fileleri 198 kez havalandırdı ve kalesinde 216 gol gördü.

Trabzonspor'un Avrupa macerası 1976-1977 sezonunda başladı. Karadeniz ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynadı.

Trabzonspor maç günü paylaşımı

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Hearts 🏆 UEFA Konferans Ligi 2. Hafta ⏰ 19.45 🏟 Papara Park @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/yNMIkRCIxl — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 21, 2026

KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ

Hearts mücadelesi, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. karşılaşması olacak. Bu organizasyonda daha önce 9 maça çıkan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor bu maçlarda 11 gol atarken 14 gol yedi.

Karadeniz temsilcisi, sezonun ilk Konferans Ligi maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Ferencvaros karşısında iki maçta da istediği sonucu alamadı.

TRABZONSPOR 29 YIL SONRA İSKOÇ EKİBİYLE OYNUYOR

Trabzonspor, 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda Dundee United ile karşılaşmıştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta 1-1 berabere kalarak turu geçmişti. Hearts mücadelesi, Trabzonspor'un 29 yıl sonra İskoçya temsilcisiyle karşılaşması anlamına geliyor.