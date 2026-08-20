Gornik Zabrze - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gornik Zabrze - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off turunda lig aşamasına kalmak isteyen Gornik Zabrze ile Monaco, ilk maçta Polonya'da karşı karşıya gelecek. Arena Zabrze'de oynanacak mücadele 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. İşte Gornik Zabrze - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları...