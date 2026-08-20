Gornik Zabrze - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gornik Zabrze - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off turunda lig aşamasına kalmak isteyen Gornik Zabrze ile Monaco, ilk maçta Polonya'da karşı karşıya gelecek. Arena Zabrze'de oynanacak mücadele 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. İşte Gornik Zabrze - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları...
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GORNIK ZABRZE - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? | UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Gornik Zabrze ile Monaco, lig aşamasına kalabilmek için iki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin ilk ayağında kozlarını paylaşacak. Polonya temsilcisi Gornik Zabrze, taraftarı önünde güçlü Monaco'yu ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise "Gornik Zabrze - Monaco maçı ne zaman?", "Gornik Zabrze - Monaco maçı saat kaçta?" ve "Gornik Zabrze - Monaco maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.
GORNIK ZABRZE - MONACO MAÇI NE ZAMAN?
Gornik Zabrze ile Monaco arasındaki UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.
GORNIK ZABRZE - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği Gornik Zabrze - Monaco maçı saat 21.00'de başlayacak.
GORNIK ZABRZE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Gornik Zabrze - Monaco maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
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