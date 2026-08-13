Sion-Noah maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sion ile Noah kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmandaki 1-1'lik beraberliğin ardından taraftar desteğini arkasına alan Sion, en az 1 farkla kazanmanın peşinde. Noah ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki Sion-Noah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Sion ile Noah arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından iki takım da turu geçebilmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Sion, taraftar desteğini arkasına alarak rakibi üzerinde baskı kurmayı ve rövanşı kazanarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor. Noah ise zorlu deplasmanda savunma disiplinini koruyup fırsat bulduğu anları değerlendirerek tur şansını kendi lehine çevirmeye çalışacak. İşte Sion-Noah maçının detayları!
Sion-Noah MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Sion-Noah maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Sion-Noah MAÇI SAAT KAÇTA?
Tourbillon'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 21.15'te başlayacak.
Sion-Noah MAÇI HANGİ KANALDA?
Konferans Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Sion-Noah karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.