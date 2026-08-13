Sion-Noah maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sion ile Noah kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmandaki 1-1'lik beraberliğin ardından taraftar desteğini arkasına alan Sion, en az 1 farkla kazanmanın peşinde. Noah ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki Sion-Noah maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?