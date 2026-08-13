Tromsö-CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında kritik mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçı 5-0 kazanan Tromsö, Norveç'te taraftarı önünde avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. CFR Cluj ise Romanya'nın gururu için deplasmanda skor dezavantajını silmek ve turu çevirmek zorunda. Norveç temsilcisi savunmacı bir oyunla tek gollük üstünlüğünü muhafaza etmeye çalışırken, Romanya ekibi hücum futboluyla baskı yapacak. Her iki takım için de Avrupa yolculuğunun devamı bu maça bağlı. İşte Tromsö-CFR Cluj rövanş maçının detayları!