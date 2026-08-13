Tromsö-CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında kritik mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçı 5-0 kazanan Tromsö, Norveç'te taraftarı önünde avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. CFR Cluj ise Romanya'nın gururu için deplasmanda skor dezavantajını silmek ve turu çevirmek zorunda. Norveç temsilcisi savunmacı bir oyunla tek gollük üstünlüğünü muhafaza etmeye çalışırken, Romanya ekibi hücum futboluyla baskı yapacak. Her iki takım için de Avrupa yolculuğunun devamı bu maça bağlı. İşte Tromsö-CFR Cluj rövanş maçının detayları!
Tromsö-CFR Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Tromsö ile CFR Cluj arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Tromsö, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Norveç temsilcisi, evinde skor üstünlüğünü koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedeflerken, CFR Cluj ise ilk karşılaşmanın ardından tur umutlarını kaybetmek üzere. Romanya ekibi, rövanşta hücumdaki etkinliğini artırarak erken goller bulmayı ve eşleşmeye yeniden denge getirmeyi amaçlıyor. İşte Tromsö-CFR Cluj maçının detayları!
Tromsö-CFR Cluj MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Tromsö-CFR Cluj maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Tromsö-CFR Cluj MAÇI SAAT KAÇTA?
Romssa Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.
Tromsö-CFR Cluj MAÇI HANGİ KANALDA?
Konferans Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Tromsö-CFR Cluj karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.