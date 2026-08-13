Gent-Göteborg maçı izle: Canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında kritik mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçı 1-0 kazanan Gent, Belçika'da taraftarı önünde avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Göteborg ise İsveç'in gururu için deplasmanda skor dezavantajını silmek ve turu çevirmek zorunda. Belçika temsilcisi savunmacı bir oyunla tek gollük üstünlüğünü muhafaza etmeye çalışırken, İsveç ekibi hücum futboluyla en az bir gol bulmak için baskı yapacak. Her iki takım için de Avrupa yolculuğunun devamı bu maça bağlı. İşte Gent-Göteborg rövanş maçının detayları!