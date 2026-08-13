Gent-Göteborg maçı izle: Canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında kritik mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçı 1-0 kazanan Gent, Belçika'da taraftarı önünde avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Göteborg ise İsveç'in gururu için deplasmanda skor dezavantajını silmek ve turu çevirmek zorunda. Belçika temsilcisi savunmacı bir oyunla tek gollük üstünlüğünü muhafaza etmeye çalışırken, İsveç ekibi hücum futboluyla en az bir gol bulmak için baskı yapacak. Her iki takım için de Avrupa yolculuğunun devamı bu maça bağlı. İşte Gent-Göteborg rövanş maçının detayları!
Gent-Göteborg maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Gent ile Göteborg arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Gent, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Belçika temsilcisi, evinde skor üstünlüğünü koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedeflerken, Göteborg ise ilk karşılaşmanın ardından tur umutlarını kaybetmiş değil. İsveç ekibi, rövanşta hücumdaki etkinliğini artırarak erken bir gol bulmayı ve eşleşmeye yeniden denge getirmeyi amaçlıyor. Tek farklı skor nedeniyle her iki takımın da tur şansını koruduğu mücadelede, alınacak sonuç Konferans Ligi'ndeki yolculuğun devam edip etmeyeceğini belirleyecek. İşte Gent-Göteborg maçının detayları!
Gent-Göteborg MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Gent-Göteborg maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Gent-Göteborg MAÇI SAAT KAÇTA?
Planet Group Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 21.30'da başlayacak.
Gent-Göteborg MAÇI HANGİ KANALDA?
Konferans Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Gent-Göteborg karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.