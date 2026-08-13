Tobol-FK Partizan maç bilgisi: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Tobol ile FK Partizan kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 3-0'lık galibiyet yakalayan Sırbistan ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Tobol-FK Partizan ise en az 4 farkla kazanmanın peşinde. Peki Tobol-FK Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Tobol ile FK Partizan arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden FK Partizan, elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Tobol ise sahasında oynayacağı rövanşta taraftar desteğini de arkasına alarak skor üstünlüğünü ele geçirmek ve turu geçen taraf olmanın peşinde. Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek ekibi belirleyecek mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte Tobol-FK Partizan maçının detayları!
Tobol-FK Partizan MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Tobol-FK Partizan maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Tobol-FK Partizan MAÇI SAAT KAÇTA?
Almaty Ortalyk Stadion'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak.
Tobol-FK Partizan MAÇI HANGİ KANALDA?
Konferans Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Tobol-FK Partizan karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.