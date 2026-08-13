Tobol-FK Partizan maç bilgisi: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Tobol ile FK Partizan kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta, evinde sergilediği performansla 3-0'lık galibiyet yakalayan Sırbistan ekibi, zorlu deplasmanda da üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Taraftar destediğini arkasına alan Tobol-FK Partizan ise en az 4 farkla kazanmanın peşinde. Peki Tobol-FK Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?