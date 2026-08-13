Karabağ FK - Dynamo Kyiv maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK, sahasında Ukrayna ekibi Dynamo Kyiv'i ağırlıyor. Turu geçerek play-off turuna yükselmek isteyen Azerbaycan ekibinin bu kritik sınavını canlı izlemek isteyen sporseverler "Karabağ FK - Dynamo Kyiv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev müsabakanın yayın bilgileri...