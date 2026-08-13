Hammarby-Rakow Czestochowa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hammarby ile Rakow Czestochowa kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmandaki golsüz beraberliğin ardından taraftar desteğini arkasına alan Hammarby, en az 1 farkla kazanmanın peşinde. Rakow Czestochowa ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki Hammarby-Rakow Czestochowa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?