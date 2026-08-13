Hammarby-Rakow Czestochowa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hammarby ile Rakow Czestochowa kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmandaki golsüz beraberliğin ardından taraftar desteğini arkasına alan Hammarby, en az 1 farkla kazanmanın peşinde. Rakow Czestochowa ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki Hammarby-Rakow Czestochowa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Hammarby-Rakow Czestochowa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Hammarby ile Rakow Czestochowa arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından iki takım da turu geçebilmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Hammarby, taraftar desteğini arkasına alarak rakibi üzerinde baskı kurmayı ve rövanşı kazanarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor. Rakow Czestochowa ise zorlu deplasmanda savunma disiplinini koruyup fırsat bulduğu anları değerlendirerek tur şansını kendi lehine çevirmeye çalışacak. İşte Hammarby-Rakow Czestochowa maçının detayları!
Hammarby-Rakow Czestochowa MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Hammarby-Rakow Czestochowa maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Hammarby-Rakow Czestochowa MAÇI SAAT KAÇTA?
3Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.
Hammarby-Rakow Czestochowa MAÇI HANGİ KANALDA?
Konferans Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Hammarby-Rakow Czestochowa karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.