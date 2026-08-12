Kopenhag-Debrecen maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Kopenhag ile Debrecen kozlarını paylaşacak. İlk maçta Macaristan deplasmanında rakibini 3-0 yenen Danimarka ekibi, evinde aynı üstünlüğü sürdürerek tur atlamayı hedefliyor. Gert Remmel yönetimindeki Debrecen ise zorlu Kopenhag deplasmanında tarihi bir geri dönüş için mücadele edecek. Macar ekibinin tura kalabilmesi için en az 4 gol farkla kazanması gerekiyor. Avrupa kupalarında heyecan dorukta yaşanırken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini merakla bekliyor. Maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Kopenhag-Debrecen maçının tüm detayları!
Kopenhag-Debrecen maçını canlı takip etmek için tıklayın…
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda rövanş heyecanı, Kopenhag ile Debrecen arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Ev sahibi Kopenhag, ilk maçta yakaladığı 3-0'lık avantajı evinde de sürdürerek play-off'a yükselmek isterken Debrecen ise deplasmanda farklı skor peşinde koşacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kopenhag-Debrecen karşılaşmasının detayları!
Kopenhag-Debrecen MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Kopenhag-Debrecen maçı, 12 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Kopenhag-Debrecen MAÇI SAAT KAÇTA?
Parken Stadyumu'ndaki ritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başlayacak.
Kopenhag-Debrecen MAÇI HANGİ KANALDA?
Kopenhag-Debrecen maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.