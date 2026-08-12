Kopenhag-Debrecen maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Kopenhag ile Debrecen kozlarını paylaşacak. İlk maçta Macaristan deplasmanında rakibini 3-0 yenen Danimarka ekibi, evinde aynı üstünlüğü sürdürerek tur atlamayı hedefliyor. Gert Remmel yönetimindeki Debrecen ise zorlu Kopenhag deplasmanında tarihi bir geri dönüş için mücadele edecek. Macar ekibinin tura kalabilmesi için en az 4 gol farkla kazanması gerekiyor. Avrupa kupalarında heyecan dorukta yaşanırken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini merakla bekliyor. Maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Kopenhag-Debrecen maçının tüm detayları!