Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçı izleme bilgisi: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofia karşı karşıya geliyor. Play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!