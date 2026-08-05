Brann-Apollon Limassol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Norveç temsilcisi Brann ile Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol karşı karşıya geliyor. Play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Brann-Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!
Brann-Apollon Limassol maçını canlı takip etmek için tıklayın…
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Brann ile Apollon Limassol arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Brann, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Güney Kıbrıs temsilcisi Apollon Limassol ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!
Brann-Apollon Limassol MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Brann-Apollon Limassol maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Brann-Apollon Limassol MAÇI SAAT KAÇTA?
İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 20.00'de başlayacak.
Brann-Apollon Limassol MAÇI HANGİ KANALDA?
Brann-Apollon Limassol maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.