Brann-Apollon Limassol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Norveç temsilcisi Brann ile Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol karşı karşıya geliyor. Play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Brann-Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!