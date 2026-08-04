Auda-Dinamo Tirana maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Letonya temsilcisi Auda ile Arnavutluk ekibi Dinamo Tirana karşı karşıya geliyor. Play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Auda-Dinamo Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!