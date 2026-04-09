UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor! Lig aşamasını 13 puanla 7. sırada tamamlayan Mainz 05, evinde lig lideri Strasbourg'u ağırlıyor. Fransız ekibi 16 puanla grup aşamasının zirvesinde yer alırken, Alman temsilcisi Avrupa kupalarında bu sezon gösterdiği mücadelecilikle rakiplerini zorluyor. Çeyrek final ilk maçında Mainz, kendi sahasında avantajlı bir sonuç alarak Fransa'daki rövanş maçına rahat gitmek istiyor. İki takım arasındaki güç dengesi ve ilk maçın önemi göz önüne alındığında, karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor. Mainz 05-Strasbourg maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

Konferans Ligi'nin en iddialı ekiplerinden ikisi, yarı final bileti için sahneye çıkıyor. Ev sahibi Mainz 05, Bundesliga'daki disiplinli oyununu Avrupa arenasına taşımayı başardı. Lig aşamasında kalesinde sadece 3 gol görerek savunma gücünü kanıtlayan Alman ekibi, taraftarı önünde Strasbourg'un tehlikeli hücum hattını durdurmanın planlarını yapıyor. Urs Fischer'in öğrencileri için bu maç, kulüp tarihinin en önemli Avrupa sınavlarından biri niteliğinde. Konuk ekip Strasbourg ise lig aşamasında topladığı 16 puanla tüm dikkatleri üzerine çekti ve genel puan tablosunu 1. sırada tamamladı. Gary O`Neil yönetiminde hücum futbolunu benimseyen Fransız temsilcisi, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle hızıyla savunmaları zorlayan hücum hattı, Mainz deplasmanında deplasman golü bularak turun kapısını aralamak isteyecek. İki takımın taktiksel savaşı, gecenin en merak edilen eşleşmelerinden biri olmaya aday. İşte detaylar!

Mainz 05-Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali kapsamındaki Mainz 05-Strasbourg maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Mainz 05-Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

MEWA Arena'da oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mainz 05-Strasbourg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Sieb, Tietz

Strasbourg: Penders; Doue, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Oyedele; Yassine, Nanasi, Godo; Enciso

