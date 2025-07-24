Oleksandria-Partizan maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Avrupa futbolunun iki temsilcisi karşı karşıya geliyor: Oleksandria ile Partizan bu mücadelede boy gösterecek. İki ayaklı eleme turunda ilk randevu, takımların rövanşa nasıl bir avantajla gideceğini belirleyecek. Bu nedenle hata yapma lüksünün olmadığı mücadelede, teknik direktörlerin taktik savaşları ve oyuncuların bireysel performansları belirleyici olacak. Peki, Oleksandria-Partizan maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?