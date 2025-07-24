Hammarby-Sporting Charleroi maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, gözler bu kez Hammarby ile Sporting Charleroi arasındaki karşılaşmaya çevrildi. İki ülke futbolunun önemli temsilcileri, Avrupa sahnesinde tur atlayabilmek için sahaya çıkıyor. İki ayaklı oynanacak bu zorlu eşleşmede, taraflar rövanşa avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. Peki, Hammarby-Sporting Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HAMMARBY-SPORTING CHARLEROI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konfernas Ligi 2. eleme turunda oynanacak Hammarby-Sporting Charleroi maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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