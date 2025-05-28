UEFA Konferans Ligi'nde final heyecan devam ediyor. Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanan mücadelede Real Betis ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kazanan Chelsea, Konferans Ligi'ni de kazanarak Avrupa'nın tüm büyük kupalarını alan ilk takım olmayı hedefliyor. Real Betis ise 117 yıllık tarihinde ilk kez kazanığı Avrupa kupasını kazanma fırsatını heba etmek istemiyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Fornals, Isco, Cardoso, Antony, Ezzalzouli, Bakambu

Chelsea: Jorgensen, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Neto, Madueke, Jackson

Real Betis - Chelsea maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

REAL BETIS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Betis Chelsea UEFA Konferans Ligi final maçı 28 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

YARI FİNALDE FARKLI GALİBİYET

Lig aşamasında 15. sırayı alan Betis, çeyrek finallerde Gent'i (3-1), Vitória Guimaraes'i (6-2) ve Jagiellonia Białystok'u (3-1) eledi. Yarı finalde ise Fiorentina'yı 4-3'lük toplam skorla geçerek tarihlerinde ilk kez bir Avrupa finaline yükseldi. Chelsea ise lig aşamasında 6 maçını da kazanarak lider oldu. Çeyrek finallerde FC Copenhagen, Legia Warsaw ve yarı finalde Djurgarden'ı (5-1) rahat bir şekilde geçerek finale adını yazdırdı.