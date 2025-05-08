UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında İngiliz ekibi Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Real Betis'in Fiorentina'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Real Betis maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean

Real Betis: Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu

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