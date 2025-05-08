UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında İsveç ekibi Djurgardens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea - Djurgardens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Chelsea'nin Djurgardens'i 4 - 1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Chelsea - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - DJURGARDENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Djurgardens maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

CHELSEA - DJURGARDENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin, Gusto; James, Amougou, Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka, George

Djurgardens: Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske

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